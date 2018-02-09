Ученые создали новую форму воды

Физики из Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии сообщили, что им удалось создать «странную» форму воды, которая ведет себя как помесь между жидкостью и твердым телом.

Вещество под названием суперионный водяной лед теоретически был предсказан еще 30 лет назад. Это особая форма соединения водорода и кислорода в экстремальных условиях, согласно гипотезе, является ключевым компонентом структуры отдаленных планет Солнечной системы.

Теперь ученым на Земле удалось доказать его существование, передает The Independent.

Вода переходит в суперионное состояние при нагревании до нескольких тысяч градусов и под воздействием высокого давления. Отличительная черта этой экзотической формы — наличие «похожих на жидкость» ионов водорода, движущихся внутри «твердой» решётки кислорода.

Первые эксперименты по созданию суперионного льда были очень сложными. Ученые потратили около двух лет на измерения и еще два года на разработку методов анализа данных. Была использована техника лазерного ударного сжатия, которая помогла не только подтвердить существование новой формы воды, но и проверить гипотезы о наличии такой формы в составе Нептуна и Урана, пишет moya-planeta.ru

В отличие от обычного льда суперионный требует невероятно высоких температур и высокого давления. Чтобы получить его, ученые с помощью сверхкоротких лазерных импульсов сжимали образец, уже находящийся под давлением в 25 000 атмосфер в алмазной наковальне.

По веществу проходила волна сжатия, которая давала физикам 10-20 наносекунд на определение характеристик материи внутри нее. Следующим шагом, по мнению ученых, является определение структуры кислородной решетки в суперионной форме льда.

Изучение этой формы воды, не встречающейся на Земле, но присутствующей на планетах-гигантах в Солнечной системе, поможет астрофизикам объяснить необычные магнитные поля этих далеких объектов, разобраться в их внутреннем строении и скорректировать планы будущих миссий.