О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Биологи впервые увидели рождение новых клеток мозга
// фото: Фактрум
18:21, 09 Feb 2018
просмотров 152 | комментариев 0

Биологи впервые смогли увидеть, как формируются новые клетки внутри мозга взрослого человека, и получили доказательства того, что нервные клетки все-таки восстанавливаются.

До конца 1960-х годов считалось, что у взрослых млекопитающих новые нейроны не появляются, а гибель нервных клеток компенсируется за счет перераспределения функций среди оставшихся.

В 1962 году Жозеф Олтман из США в экспериментах на крысах впервые показал, что у взрослых грызунов идет процесс нейрогенеза, а через 30 лет, в 1998 году, группа Петера Эрикссона обнаружила, что новые клетки образуются и в мозге взрослых людей.

Последние наблюдения за работой мозга человека и других млекопитающих показывают, что некоторые клетки мозга, к примеру центр обоняния, обновляются практически непрерывно, а в других его регионах, в том числе в гиппокампе, центре памяти, присутствуют достаточно большие колонии стволовых клеток, которые, предположительно, участвуют в нейрогенезе.

«Мы надеемся, что в будущем мы научимся использовать эти стволовые клетки для починки мозга и избавления пациентов от таких проблем, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, старческого слабоумия или самых серьезных форм депрессии», — рассказывает Себастиан Джессбергер из Цюрихского университета (Швейцария).

По словам Джессбергера, многие ученые сомневаются в этом, так как процесс превращения стволовых клеток в полноценные нейроны никто раньше не документировал и не видел, что давало пищу для скептиков, считающих, что эти клетки не участвуют в обновлении нервной ткани, а лишь заменяют умершие астроциты, глию и другие вспомогательные клетки мозга.

Для проверки этих теорий ученые из Швейцарии и Британии провели серию многомесячных наблюдений за одиночными стволовыми клетками, обитающими в гиппокампе, центре памяти, у нескольких подопытных мышей, передает РИА «Новости».

Подобные наблюдения, по словам Джессбергера, стали возможны благодаря двум вещам: модификации ДНК мышей, автоматически помечавшей стволовые клетки мозга при помощи светящихся белковых молекул, и особой системы анализа снимков с лазерного микроскопа, удалявшей почти все шумы с изображений.

 

Эти наблюдения велись следующим образом. Биологи вырезали небольшое «окошко» в той части черепа, под которой находился гиппокамп, и затем обстреливали мозг двумя лучами инфракрасного лазера. Эти лучи проникали вглубь нервной ткани, взаимодействовали с молекулами белков и заставляли их светиться на другой частоте, что позволяет отделить сигнал, порожденный стволовыми клетками, от фонового шума.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День в целом благоприятен. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Информационные пузыри - чему нельзя верить в соцсетях
Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская ,
авторы издания DW
Loading...