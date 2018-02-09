Биологи впервые увидели рождение новых клеток мозга

Биологи впервые смогли увидеть, как формируются новые клетки внутри мозга взрослого человека, и получили доказательства того, что нервные клетки все-таки восстанавливаются.

До конца 1960-х годов считалось, что у взрослых млекопитающих новые нейроны не появляются, а гибель нервных клеток компенсируется за счет перераспределения функций среди оставшихся.

В 1962 году Жозеф Олтман из США в экспериментах на крысах впервые показал, что у взрослых грызунов идет процесс нейрогенеза, а через 30 лет, в 1998 году, группа Петера Эрикссона обнаружила, что новые клетки образуются и в мозге взрослых людей.

Последние наблюдения за работой мозга человека и других млекопитающих показывают, что некоторые клетки мозга, к примеру центр обоняния, обновляются практически непрерывно, а в других его регионах, в том числе в гиппокампе, центре памяти, присутствуют достаточно большие колонии стволовых клеток, которые, предположительно, участвуют в нейрогенезе.

«Мы надеемся, что в будущем мы научимся использовать эти стволовые клетки для починки мозга и избавления пациентов от таких проблем, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, старческого слабоумия или самых серьезных форм депрессии», — рассказывает Себастиан Джессбергер из Цюрихского университета (Швейцария).

По словам Джессбергера, многие ученые сомневаются в этом, так как процесс превращения стволовых клеток в полноценные нейроны никто раньше не документировал и не видел, что давало пищу для скептиков, считающих, что эти клетки не участвуют в обновлении нервной ткани, а лишь заменяют умершие астроциты, глию и другие вспомогательные клетки мозга.

Для проверки этих теорий ученые из Швейцарии и Британии провели серию многомесячных наблюдений за одиночными стволовыми клетками, обитающими в гиппокампе, центре памяти, у нескольких подопытных мышей, передает РИА «Новости».

Подобные наблюдения, по словам Джессбергера, стали возможны благодаря двум вещам: модификации ДНК мышей, автоматически помечавшей стволовые клетки мозга при помощи светящихся белковых молекул, и особой системы анализа снимков с лазерного микроскопа, удалявшей почти все шумы с изображений.

Эти наблюдения велись следующим образом. Биологи вырезали небольшое «окошко» в той части черепа, под которой находился гиппокамп, и затем обстреливали мозг двумя лучами инфракрасного лазера. Эти лучи проникали вглубь нервной ткани, взаимодействовали с молекулами белков и заставляли их светиться на другой частоте, что позволяет отделить сигнал, порожденный стволовыми клетками, от фонового шума.