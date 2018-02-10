Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в самое ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его младшая сестра Ким Е Чжон. Она первая из семьи северокорейских лидеров посетила Сеул по случаю Олимпийских игр в Пхенчхане.
Ким Е Чжон пообщалась с южнокорейским президентом в составе северокорейской делегации высокого уровня и в устной форме передала приглашение, сообщает агентство Йонхап.
Встреча прошла в президентском дворце, известном как Голубой дом. Сообщается, что президент Мун обменялся любезностями с госпожой Ким, вместе с которой прибыл формальный глава КНДР - председатель президиума верховного собрания страны Ким Ен Нам.
Это самая высокопоставленная делегация в Сеуле с севера полуострова со времен Корейской войны 1950-х годов. И первый визит члена правящей семьи КНДР в соседнюю страну - после войны никто из родственников Ким Чен Ына не бывал в Сеуле. Зато президенты Южной Кореи в Пхеньяне бывали дважды, сообщает ВВС.
Встреча стала возможной благодаря зимней Олимпиаде в Пхенчхане, в которой обе Кореи участвуют одной командой. На открытии Игр спортсмены КНДР и Южной Кореи шли под одним флагом.
Как передает Йонхап, визит Мун Чжэ Ина может быть стать третьим межкорейским саммитом. Второй саммит состоялся очень давно - еще в 2007 году.
Занимавший тогда пост президента Южной Кореи Но Му Хен прибыл в Пхеньян, где его лично встречал Ким Чен Ир, отец нынешнего северокорейского лидера. А первым столицу КНДР посетил южнокорейский президент Ким Дэ Чжун в 2000 году.
Мун Чжэ Ин в прошлом году победил на президентских выборах, выступая за улучшение отношений с Северной Кореей.
Однако ситуация на полуострове предельно обострилась после новых ракетных испытаний и обмена угрозами между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
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авторы издания DW