За прошлый месяц было продано почти 17 с половиной тысяч медицинских полисов

Почти 17 с половиной тысяч полисов обязательного медицинского страхования купили в Молдове в январе. Это на 2700 больше, чем в первый месяц прошлого года. Более 11 тысяч человек приобрели полисы за полцены.

50-типроцентную скидку делают учредителям индивидуальных предприятий, владельцам патентов, безработным, стоящим на учете, и иностранцам с видом на жительство.

Сельхозработники покупают полисы за четверть цены. Этим правом с начала года воспользовались 5800 человек.



Полная цена медицинской страховки - 4056 леев, скидки действуют до конца марта.







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