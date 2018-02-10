Дондюшаны - на пороге мусорного кризиса. Отходы из города не вывозят уже несколько дней.Контракт с подрядчиком истек еще в декабре, а новый никак не подпишут. К тому же, по словам директора, городские власти задолжали предприятию больше 200 тысяч леев.
"Мы больше не можем вывозить мусор без контракта. У нас и так накопились долги, рабочие не получают зарплату. До сих пор мы оказывали мэрии услугу, но это, как ни крути, нарушение закона".
Также местные жители недовольны повышением тарифа на вывоз мусора. Десятки людей в очередной раз пикетировали мэрию.
Мэр города, избранный от формирования "Наша партия", признает, что с подписанием контракта затянули. Но обещает решить проблему в ближайшее время.
После недавних скандалов в мэрии Дондюшан еще трое советников объявили, что покидают партию Ренато Усатого. В городском совете было восемь представителей формирования, осталось трое.
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авторы издания DW