166 миллионов леев выручило государство по итогам трех раундов приватизации, организованных в прошлом году. На продажу выставили 70 объектов, продали госпакеты в 16-ти.
По данным Агентства публичной собственности, в частности, покупатель нашелся на контрольный пакет акций фабрики Floare-Carpet. А также на треть акций завода Glass Container Company.
Также в прошлом году провели мониторинг 77-ми контрактов частно-государственного партнерства и концессионных договоров. В 2016 доходы от приватизации составили 321 миллион леев.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW