ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

День вряд ли будет богат событиями. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

Источник