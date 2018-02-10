Во Франции начали "казнить" крыс на гильотинах

В пригороде Парижа Обервилье начали испытывать мини-гильотины для крыс, сообщает Le Parisien.

Устройства, представляющие собой механизм с лезвием и датчиками движения и тепла, установили в канализационных трубах. Когда крыса приближается к лезвию, оно опускается и перерубает ей позвоночник.

По словам разработчиков, это гуманный способ избавления от грызунов. Смерть наступает мгновенно, и животное не страдает. К тому же, этот механизм безопасен для людей и окружающей среды, в отличие от многочисленных ядов.



РИА Новости За месяц эксперимента на гильотине "казнили" уже 45 крыс. Устройство будут тестировать до конца марта. И если его эффективность будет доказана, мини-гильотины установят и в других районах и пригородах Парижа, пишет

В начале года сообщалось, что после наводнения французскую столицу заполонили крысы.







