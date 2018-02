На одном из видео можно увидеть поле, на которое успешно приземлились два катапультировавшихся израильских пилота. Их самолет разбился. Оба пилота доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.

На другом видео запечатлен перехват сирийских ракет.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что ночью сбила иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны с территории Сирии.

В ответ на это Израиль атаковал ряд целей в Сирии. В ответ на это ПВО выпустили по ним несколько ракет, пишет РИА Новости

Израильский журналист Ави Шарф обратил внимание на своей странице в Twitter, что несколько пассажирских самолетов задержали в небе над Средиземным морем, чтобы они не попали в зону пуска противовоздушных ракет.

BREAKING: Rocket interception moments ago in Northern Israel following several rounds of sirens at multiple locations in the Golan Heights. pic.twitter.com/sNuIPaeLx8