В Мексике похитили контейнер с радиоактивными материалами

В Мексике объявлена тревога сразу в семи штатах после похищения неизвестными контейнера с радиоактивными веществами, сообщает национальная служба гражданской обороны латиноамериканской страны.

Контейнер был украден из перевозившего его автомобиля в штате Гуанахуато 8 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно, а поиски ведутся как в Гуанахуато, так и в штатах Керетаро, Халиско, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Агуаскальентес и Сакатекас.

Специалисты предупреждают об особо опасном для человеческого здоровья характере груза и просят ни в коем случае не открывать контейнер, иначе последствия для имевших контакт с материалами могут быть плачевными, пишет РИА Новости







