Пьяная ссора на Ботанике: мужчина выстрел из травматического пистолета в лицо обидчикам

Если у охранника есть оружие, он из него обязательно выстрелит: три сотрудника охранного агентства, сдав смену, но не успев переодеться, знатно отметили окончание рабочей смены - и на радостях пристали к двум незнакомцам.

Слово за слово - и началась потасовка. Тут один из стражников не растерялся, достал травматический пистолет - и выстрелил оппонентам в лицо. И тут заметил, что его снимает случайный прохожий.

Инцидент произошел на столичном бульваре Дачия около 6 вечера. Делом занимается полиция. Судя по состоянию бравых охранников, объяснить суть произошедшего им удастся не скоро. О состоянии пострадавших пока не сообщается.