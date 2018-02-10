Авария на водопроводе в столичном пригороде Бубуечь

В столичном пригороде Бубуечь прорвало трубу. Местные жители говорят, что водопровод ремонтировали только месяц назад, и дорогу как раз собирались асфальтировать. А теперь здесь - настоящее болото. Недовольны люди и неспешностью ремонтной бригады.

Рабочие устранили утечку за час. В прорыве они винят других.



"На стыке труб была небольшая трещина. Этим водопроводом занимался подрядчик, с него и спрос. Наша задача - устранить неисправность. Теперь все нормально, у людей есть вода", - cказалсотрудник Apă Canal Александр Унтурэ.



Машина ремонтной бригады тоже увязла в грязи, понадобился буксир.



Сколько домов осталось без воды, и кто покроет потери, в Водоканале не уточнили, заявив, что сегодня выходной.



