В Киеве зарезали мужчину на остановке за замечание

В Киеве неизвестный нанес смертельный удар ножом в сердце мужчины за замечание.

Сообщается, что в очереди на маршрутку возник конфликт. По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в автобус без очереди.

Стоявший в очереди другой мужчина сделал ему замечание. После потасовки мужчина, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Свидетели вызвали "скорую", однако ранение оказалось смертельным. Нападавший скрылся в неизвестном направлении, сообщает korrespondent.net

На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Позже силовики задержали подозреваемого в убийстве на улице Мурманской. "Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож и признался - что это он совершил нападение на мужчину возле станции метро Черниговская", – сообщили в патрульной полиции Киева.