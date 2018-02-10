Шотландцы создали самый крепкий джин в мире

Шотландская компания Twin River создала самый крепкий в мире джин, сообщает The Independent.

77-градусный напиток под названием Naked Gun Uncut, произведенный ликероводочным заводом компании, выпустили ограниченной партией в 101 бутылку. Джин был представлен на фестивале Gin Festival: North East.

По словам создателей, напиток, несмотря на свою крепость, имеет орехово-кремовый аромат и сладковатый привкус с нотками можжевельника, пишет korrespondent.net

"Когда наш главный дегустатор Лиам Пенникук попробовал джин на стадии производства, он решил, что тот слишком хорош, чтобы не поделиться им", – сказал представитель Twin River.

Отметим, аналогичной крепостью напиток был по ошибке выпущен в Канаде компанией Bacardi, но его быстро изъяли из продажи по требованию властей.