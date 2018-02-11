Суд вынес приговор еще двоим фигурантам дела о продаже лекарств

Ещё двоим фигурантам дела о продаже лекарств дали 30 суток предварительного ареста. Одного поместили в изолятор, другого под домашний арест. Суд должен вынести приговоры ещё восьмерым подозреваемым.

Накануне вердикты вынесли девятерым фигурантам. Обвиняемые от комментариев отказываются.



Другие подозреваемые вины не признают.



Всего по делу проходят 20 человек, врачи и экономические агенты. Дело открыто по статьям активная и пассивная коррупция и злоупотребление служебным положением.

По данным НЦБК, врачи по уговору с агентами прописывали пациентам определенные препараты, которые нужно было купить в определенных аптеках. За это они получали деньги и ценности.

Врачам грозит до десяти лет тюрьмы, агентам - до шести.













