Пенсионерка из Тараклии погибла, отравившись угарным газом

72-летняя жительница Тараклии погибла накануне, отравившись газом. Её тело обнаружили родственники и соседи.

По предварительной версии, произошла утечка газа из неисправного котла.

Вчера же в больницу с ожогами третьей степени доставили 24-летнего парня из села Бошкана Криулянского района. Он хотел разжечь печь и произошёл взрыв.

По данным Инспекции чрезвычайных ситуаций, за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 11 случаях.







