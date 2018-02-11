В США мужчина спас своего щенка от медведя, который напал на его домашнего любимца во время прогулки в лесу, пишет Bangor Daily News.
Дастин Грей гулял по лесу с одиннадцатимесячным щенком, когда медведь набросился на питомца и стал его кусать. По словам мужчины, он был немного шокирован, увидев зверя, который в это время года должен быть в спячке, однако не растерялся и кинулся на защиту щенка, нанося медведю удары ногами и руками до тех пор, пока тот не бросил свою добычу.
Американец утверждает, что медведь свалил его на землю, когда он ткнул ему пальцем прямо в глаз. После этого животное не стало нападать на него, а сбежало с места инцидента.
Мужчина рассказал, что сейчас щенок идет на поправку. Сам Грей отделался лишь царапинами и синяками.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW