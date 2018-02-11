Американец напал на медведя, чтобы спасти своего щенка

В США мужчина спас своего щенка от медведя, который напал на его домашнего любимца во время прогулки в лесу, пишет Bangor Daily News.

Дастин Грей гулял по лесу с одиннадцатимесячным щенком, когда медведь набросился на питомца и стал его кусать. По словам мужчины, он был немного шокирован, увидев зверя, который в это время года должен быть в спячке, однако не растерялся и кинулся на защиту щенка, нанося медведю удары ногами и руками до тех пор, пока тот не бросил свою добычу.

Американец утверждает, что медведь свалил его на землю, когда он ткнул ему пальцем прямо в глаз. После этого животное не стало нападать на него, а сбежало с места инцидента.

После случившегося Грей доставил своего питомца к ветеринару, тот подтвердил, что раны у щенка появились в результате "атаки большого животного", пишет РИА Новости

Мужчина рассказал, что сейчас щенок идет на поправку. Сам Грей отделался лишь царапинами и синяками.







