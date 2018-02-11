Американская пара "потеряла все", отправившись в неудачное путешествие

Жители Колорадо Таннер Бродвелл и Никки Уолш потеряли все, чем владели, отправившись в путешествие на лодке, которая затонула на следующий же день. Их историю опубликовала газета Tapa Bay Times.

Бродвеллу 26 лет, Уолш 24. Оба рассказывают, что очень устали от жизни, в которой им приходилось "заставлять людей делать то, чего они не хотят"

​Тогда они стали копить деньги. Два года они планировали путешествие и в итоге все-таки решились на серьезный шаг. Они продали все, что у них было, включая спортивный автомобиль Бродвелла, и купили лодку. Опыта управления судном у них не было, однако отец Бродвелла тренировал их, курсируя на яхте вдоль Мексиканского залива.

В мае они переехали во Флориду и обосновались на местной стоянке для яхт, где продолжили подготовку к путешествию. Во вторник шестого февраля они наконец покинули бухту, чтобы исполнить свою мечту.

Однако в среду вечером их лодка наткнулась на что-то под водой и пошла ко дну неподалеку от популярной среди туристов рыбацкой деревни. Бродвелл и Уолш успели забрать карты социального обеспечения, немного наличных денег, документы, телефон и двухлетнего мопса Реми, пишет РИА Новости

У пары сейчас нет ни дома, ни работы, ни накоплений. Застрахована лодка не была. "Я продал все, чтобы это сделать. И я потерял все за 20 минут", — говорит Бродвелл.