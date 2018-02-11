Ветераны МВД получат полтора миллиона леев от нынешних сотрудников

Ветераны Министерства внутренних дел получат почти полтора миллиона леев с отчисления двух процентов подоходного налога нынешних сотрудников МВД. Особое внимание при оказании финансовой помощи уделят инвалидам. Об этом сообщил министр Александр Жиздан на встрече с представителями Ассоциации ветеранов и пенсионеров.

"В общей сложности - 187 инвалидов первой и второй группы, о которых мы должны заботиться. Наши коллеги с радостью направят на это два процента подоходного налога. Уверен, это станет традицией", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



"Нам действительно идут навстречу, ветераны получают помощь. Наша ассоциация получила больше других организаций, которые участвуют в этой программе. Эта сумма превышает миллион триста тысяч леев", - сообщил глава Ассоциации ветеранов и пенсионеров Алексей Армашу.



Встречу ветераны назвали теплой.



В республиканской Ассоциации ветеранов и пенсионеров состоят 12 тысяч человек.





