В Индонезии вооруженный мечом мужчина ранил четырех человек в церкви

Вооруженный мечом мужчина совершил нападение на католическую церковь в городе Джокьякарта на индонезийском острове Ява, четыре человека получили ранения, сообщает издание Jakarta Post.

Нападавший – предположительно?студент университета — ворвался в церковь во время воскресной службы и набросился на священника, ранив его в голову. Также пострадали двое прихожан и полицейский, который попытался вступить в переговоры с мужчиной, пишет РИА Новости

Прибывшая на место инцидента полиция открыла огонь по злоумышленнику. "Мы отвезли его в больницу из соображений безопасности. Его ранили наши сотрудники", — заявил представитель полиции.

Мотивы нападавшего пока не установлены.







