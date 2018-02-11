МЧС официально сообщило о крушении самолета. Самолет упал в Раменском районе Московской области, около деревни Аргуново. По предварительным данным, на борту находился 71 человек, среди которых один ребенок. Причины катастрофы пока неизвестны
Самолет Ан-148, который выполнял рейс из Москвы в Орск, Оренбургская область. Самолет принадлежал авиакомпании "Саратовские авиалинии", сообщает ВВС.
Глава подмосковного управления Росгвардии Василий Глотов выехал на место крушения.
На место происшествия выехало семь бригад Центра медицины катастроф.
Президент поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы, а также дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.
Российский Следственный комитет завел уголовное дело в связи с крушением самолета. Дело заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
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авторы издания DW