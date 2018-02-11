Более 130 тысяч домов остались без электричества из-за непогоды в Австралии

Более 130 тысяч домов остались без электричества в австралийском штате Квинсленд из-за непогоды в воскресенье, сообщают местные СМИ.

Проливные дожди с грозами и ураганным ветром затронули юго-восточную часть Квинсленда, больше всего пострадала столица штата Брисбен, а также соседний город Логан. Как заявил представитель энергетической компании Energex, сотрудники еще не приступили к ремонту электросетей, так как буря не закончилась, пишет РИА Новости

По данным СМИ, в результате удара молнии один человек получил электротравму. Он был госпитализирован, в настоящий момент угрозы его жизни нет.





