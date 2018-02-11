Подробности о крушении пассажирского самолета в Подмосковье

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, все они погибли.

Самолет "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с радаров через семь минут после вылета из "Домодедово". После этого агентство Интерфакс сообщило, что самолет предположительно разбился в районе деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья.

На место крушения самолета выехали отряды МЧС. Путь до обломков самолета был затруднен из-за снегопада, спасателям приходилось идти до обломков Ан-148 пешком. Также на место происшествия выехали семь бригад медиков, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пока удалось обнаружить тела только двух погибших. Информагентства со ссылкой на источники почти сразу начали сообщать, что выживших в результате крушения нет. Позднее эту информацию подтвердила транспортная прокуратура, сообщает ВВС.

По факту падения самолета возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. При этом причина крушения пока не установлена. Агентства со ссылкой на источники сообщали, что он мог столкнуться с вертолетом "Почты России", однако в самой компании заявили, что у них вообще нет вертолетов.

Кроме того, в МЧС агентству ТАСС подвтердили, что никаких обломков вертолета на месте крушения не обнаружили.

В свою очередь очевидцы, на которых ссылается Telegram-канал Mash, утверждают, что у самолета что-то взорвалось под крылом, оно загорелось, после чего произошла еще одна вспышка и самолет упал. Канал утверждает, что и следствие склоняется к версии о взрыве двигателя.

Источник "Газеты.ру" утверждает, что перед крушением пилот сообщил диспетчеру о неисправности и попросил разрешения на вынужденную посадку в Жуковском.

Ан-148 - региональный пассажирский самолет разработанный в украинской компании "Антонов". Он рассчитан на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 4400 километров. Единственная до настоящего времени авиакатастрофа с его участием произошла в 2011году, тогда погибли шесть человек.