О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Подробности о крушении пассажирского самолета в Подмосковье
// фото: AP Photo
19:13, 11 Feb 2018
просмотров 385 | комментариев 0

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, все они погибли.

Самолет "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с радаров через семь минут после вылета из "Домодедово". После этого агентство Интерфакс сообщило, что самолет предположительно разбился в районе деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья.

На место крушения самолета выехали отряды МЧС. Путь до обломков самолета был затруднен из-за снегопада, спасателям приходилось идти до обломков Ан-148 пешком. Также на место происшествия выехали семь бригад медиков, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пока удалось обнаружить тела только двух погибших. Информагентства со ссылкой на источники почти сразу начали сообщать, что выживших в результате крушения нет. Позднее эту информацию подтвердила транспортная прокуратура, сообщает ВВС.

По факту падения самолета возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. При этом причина крушения пока не установлена. Агентства со ссылкой на источники сообщали, что он мог столкнуться с вертолетом "Почты России", однако в самой компании заявили, что у них вообще нет вертолетов.

Кроме того, в МЧС агентству ТАСС подвтердили, что никаких обломков вертолета на месте крушения не обнаружили.

В свою очередь очевидцы, на которых ссылается Telegram-канал Mash, утверждают, что у самолета что-то взорвалось под крылом, оно загорелось, после чего произошла еще одна вспышка и самолет упал. Канал утверждает, что и следствие склоняется к версии о взрыве двигателя.

Источник "Газеты.ру" утверждает, что перед крушением пилот сообщил диспетчеру о неисправности и попросил разрешения на вынужденную посадку в Жуковском.

Ан-148 - региональный пассажирский самолет разработанный в украинской компании "Антонов". Он рассчитан на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 4400 километров. Единственная до настоящего времени авиакатастрофа с его участием произошла в 2011году, тогда погибли шесть человек.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Информационные пузыри - чему нельзя верить в соцсетях
Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская ,
авторы издания DW
Loading...