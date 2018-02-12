Microsoft запатентовала революционную систему идентификации лиц

Компания Microsoft запатентовала революционную сестему идентификации лиц, которая принципиально отличается от той, которую использовала Apple в своем iPhone X. Ключевым новшеством является совмещение инфракрасного фильтра в одной камере с сенсором видимого света, пишет MSPoweruser.

Данная технология позволяет не только экономить занимаемое пространство, но также избежать тех проблем, которые могут возникать из-за расположения датчиков с расстоянием друг между другом.

Издание сообщает, что при использовании данной технологии в iPhone X удалось бы уменьшить площадь "выреза" вверху экрана, пишет korrespondent.net

В настоящее время компаня не информирует, где именно планирует задействовать новую технологию.