В ЕС ликвидировали банковскую тайну

В Европе больше не существует банковской тайны. Теперь о любом открытом счете сразу становится известно налоговым органам, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, пишет Прайм.

"С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", - заявил еврокомиссар.

Он также напомнил, что договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако, сообщает korrespondent.net