Франция устроит кастинг мигрантов

Во Франции пройдет отбор среди мигрантов, поскольку страна не в состоянии принять всех желающих. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, пишет Укринформ.

"Мы вынуждены проводить отбор, потому что мы не в состоянии обеспечить будущее для всех", - сказал министр.

Он отметил, что с 2012 года количество мест в центрах приема для мигрантов удвоилось. Количество самих центров выросло вдвое.

"Каждый такой центр обходится бюджету в два миллиарда евро", - проинформировал Коломб.

Министр не указал, разработан ли конкретный механизм отбора, но уверил, что страна не может продолжать принимать "постоянно растущий миграционный поток", сообщает korrespondent.net

Также чиновник видит смысл в том, чтобы ограничить мигрантов, которые едут во Францию по экономическим причинам, а заявки тех, кто просит убежища по политическим причинам, рассматривать в привычном порядке, без изменений.

В прошлом году Франция получила 100 000 заявок о предоставлении убежища, что на 7% больше, чем в 2016 году.