Facebook теряет молодую аудиторию

Американские подростки уходят с "Фейсбука". Согласно исследованию eMarketer, молодёжь предпочитает популярной соцсети Snapchat и Instagram, передаёт Venture Beat.

В 2018 году количество пользователей "Фейсбука" в возрасте до 11 лет сократится на 9,3%, сообщают аналитики eMarketer. Также число пользователей в возрасте от 12 до 17 и от 18 до 24 лет уменьшится на 5,6% и 5,8% соответственно. За всё время наблюдений eMarketer специалисты впервые дают такой неутешительный прогноз для самой популярной соцсети планеты.

Как сообщает life.ru, в количественном соотношении "Фейсбук" потеряет до 2 млн американских пользователей в возрасте до 24 лет. По прогнозу специалистов, часть из них (1,6 млн) уйдёт в "Инстаграм" (принадлежит "Фейсбуку"), оставшиеся будут пользоваться "Снэпчатом".

По словам экспертов, такая "эмиграция" обусловлена "более молодёжным" позиционированием конкурирующих соцсетей. Также молодёжь ограничивают формальные правила "Фейсбука", согласно которым профиль не может завести пользователь младше 13 лет.