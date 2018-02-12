Исследователи из Оклендского университета (Новая Зеландия) сравнили спутниковые и аэрофотоснимки островов государства Тувалу за последние десятилетия и обнаружили, что их площадь выросла почти на три процента, хотя считалось, что она должна заметно уменьшиться. Исходя из этого, учёные считают неразумным продолжать переселение жителей островных государств на большие континенты. Соответствующая статья опубликована в Nature Communications.
В настоящее время из-за глобального потепления уровень моря постепенно растёт, особенно быстро — в экваториальной зоне. Одним из наиболее подверженных этому государств до проведения нового исследования считалось Тувалу. Авторы новой работы сравнили аэрофотосъёмку и спутниковые снимки девяти атоллов и 101 острова Тувалу за 1971–2014 годы и выяснили, что за это время площадь восьми атоллов и трёх четвертей островов выросла. Общая площадь всех изученных объектов за 43 года возросла на 2,9 процента.
Эти данные кажутся несколько неожиданными, но, как поясняют учёные, на самом деле их трудно назвать таковыми. Дело в том, что только в популярном представлении острова и берега материков — это нечто статичное, способное только пассивно утонуть при повышении уровня моря. На самом деле береговая линия формируется самим морем, а точнее, материалом, который волны — и прибоя, и штормов — выносят на него. При повышении уровня моря автоматически повышается уровень волновых наносов, что способствует подъёму береговой линии вслед за повышающейся водой, пишет life.ru
Авторы работы предполагают, что в свете их данных идущие процессы миграции жителей малых островов Тихого океана, ожидающих, что в будущем их острова поглотит море, не имеют никакого смысла. Более логичным было бы продолжать нормальную жизнедеятельность и не давать ожиданиям, основанным на плохой информированности, негативно влиять на свою жизнь.
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авторы издания DW