Гражданин Польши пытался провезти через молдавскую границу крупную партию анаболиков

Гражданин Польши буквально напичкал автомобиль анаболиками, запрятав 10 тысяч таблеток и полторы тысячи ампул во всех мыслимых и немыслимых местах, которые казались ему тайными.

Бдительный таможенник на леушенском КПП, впрочем, без труда обнаружил запрещенные вещества. Тогда гость страны попытался убедить его закрыть глаза на контрабанду.

В качестве аргумента использовал 200 евро. И тут появились офицеры НЦБК. Иностранцу грозит до 6 лет тюрьмы.