Сильвия Раду потребовала решить проблему с грязным транспортом со строек

Сильвия Раду потребовала от чиновников решить проблему с многотонажным транспортом. Выезжая со стройки они оставляют за собой грязь, доставляя неудобства не только автомобилистам, но и пешеходам.

Такая ситуация наблюдается практически на всех строительных площадках. Некоторые застройщики, нанимают людей, чтобы убрать грязь с асфальта.

Автолюбители недовольны, из-за этого им приходится чаще мыть машину, что стоит денег.

"Каждый день грузовые автомобили развозят грязь по всему городу. Машину надо мыть каждый день. Это ненормально. Практически каждый день мою. 120 леев приходится выложить из кармана за одну мойку".

"Все машины должны выезжать со стройплощадки чистыми. Это проблема застройщиков, как они будут это делать. Либо сделайте гараж или установите передвижную мойку".

И пешеходы согласны, что застройщики должны найти решение проблемы.

"Я думаю, они должны убирать, невозможно пройти через эту грязь. Я редко бываю здесь, но каждый раз ухожу в грязи".



Сильвия Раду считает, что к строителям надо предъявить строгие требования.

"Я думаю, что мы должны ввести определенные правила. Это не нормально для строителей выполнять свои работы, чтобы впоследствии их грязные машины разбрасывали все вокруг по городу, а мы тратили бюджетные средства, чтобы за ними убрать". Деньгами, чтобы вымыть их позади. Перед тем, как покинуть место они должны вымыть колеса", сообщила врио столичного примара Сильвия Раду.

Градоначальница потребовала проинформировать всех застройщиков о проблеме и найти решение, котрое устроит все стороны.