Сильвия Раду потребовала от чиновников решить проблему с многотонажным транспортом. Выезжая со стройки они оставляют за собой грязь, доставляя неудобства не только автомобилистам, но и пешеходам.
Такая ситуация наблюдается практически на всех строительных площадках. Некоторые застройщики, нанимают людей, чтобы убрать грязь с асфальта.
Автолюбители недовольны, из-за этого им приходится чаще мыть машину, что стоит денег.
"Каждый день грузовые автомобили развозят грязь по всему городу. Машину надо мыть каждый день. Это ненормально. Практически каждый день мою. 120 леев приходится выложить из кармана за одну мойку".
"Все машины должны выезжать со стройплощадки чистыми. Это проблема застройщиков, как они будут это делать. Либо сделайте гараж или установите передвижную мойку".
И пешеходы согласны, что застройщики должны найти решение проблемы.
"Я думаю, они должны убирать, невозможно пройти через эту грязь. Я редко бываю здесь, но каждый раз ухожу в грязи".
Сильвия Раду считает, что к строителям надо предъявить строгие требования.
"Я думаю, что мы должны ввести определенные правила. Это не нормально для строителей выполнять свои работы, чтобы впоследствии их грязные машины разбрасывали все вокруг по городу, а мы тратили бюджетные средства, чтобы за ними убрать". Деньгами, чтобы вымыть их позади. Перед тем, как покинуть место они должны вымыть колеса", сообщила врио столичного примара Сильвия Раду.
Градоначальница потребовала проинформировать всех застройщиков о проблеме и найти решение, котрое устроит все стороны.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW