Найдено эффективное лекарство от рака

Исследователи Онкологического центра в американском Джорджтауне обнаружили, что сочетание препаратов, направленных против формирования новых сосудов и стимулирующих иммунную систему человека, дают возможность эффективно бороться с агрессивным раком без побочных эффектов. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на MedicalXpress.

Сообщается, что препарат акситиниб останавливает формирование новых кровеносных сосудов в органе или ткани, активно идущее в злокачественных опухолях. Иммуномодулирующий агент — пембролизумаб — представляет из себя ингибитор контрольных точек иммунитета.

Контрольными точками называют специфические белки, использующиеся опухолью для обмана лимфоцитов и избегания ее атаки. Пембролизумаб одобрен FDA для лечения пациентов с несколькими типами рака, в частности, таких как рак меланомы, рак легких, рак мочевого пузыря и др.

Ранее попытки синтезировать комбинированное средство из лекарственных препаратов, останавливающих ангиогенез, и иммуномодуляторов приводили к созданию очень вредных соединений. Но итоги клинических опытов, в которых принимали участие 52 пациента, страдающих от рака почки, продемонстрировали, что новый препарат более безопасен, пишет ren.tv

У более чем 90% пациентов зафиксировали улучшение состояния, а период, когда не наблюдалось ухудшения, достигал 20,3 месяца.