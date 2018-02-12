Генпрокурор Нью-Йорка подал в суд на компанию Вайнштейна

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против компании Weinstein Company и ее основателей братьев Харви и Роберта Вайнштейнов на фоне секс-скандала. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

Этот иск может иметь для Weinstein Company очень серьезные последствия, так как компанию сейчас готовят к продаже, пишет НТВ.

Эрик Шнайдерман, генпрокурор Нью-Йорка: «В нашем иске заявлено, что Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации. Любая продажа Weinstein Company должна обеспечить компенсацию жертвам, защиту сотрудникам в будущем, а также то, чтобы нарушители и их помощники не обогащались незаконным путем».



Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. В центре скандала оказался влиятельный продюсер Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование.



Кроме того, после скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, певицу Мэрайю Кэри и других знаменитостей.