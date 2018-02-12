Новые машины для транспортировки заключённых распределят в девять районов страны

Генеральный инспекторат полиции приобрёл 10 новых машин для транспортировки заключённых. Доставленные из-за границы автозаки переоборудовали в Молдове на специализированном предприятии, так чтобы они отвечали европейским стандартам. Средства на это предоставил кабмин, возместит их Европейский союз.

"Все расходы подсчитали заранее. Переоборудовали их в Молдове, это обошлось значительно дешевле. Общая стоимость машин и оборудования составляет примерно восемь миллионов 900 тысяч леев", - сказал генеральный секретарь МВД Дорин Пуриче.



Автозаки вмещают до десяти человек.



Новый транспорт распределят в девять районов страны. Один автозак останется в Кишинёве.



"У нас есть несколько машин с кондиционерами, но в основном, все они старого образца, оставшиеся ещё с советских времён", - отметил глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь.



Покупка новых автозаков предусмотрена Стратегией развития полиции, реализацию которой начали при поддержке ЕС. Она оговаривает меры по предупреждению случаев злоупотребления и плохого обращения с заключёнными. До конца этого года приобретут ещё 15 машин, а также отремонтируют 15 изоляторов временного содержания.





