Родители смогут регистрировать детей в детских садах через онлайн платформу

Онлайн-платформа записи в детские сады egradinita.md функционирует, и в скором времени родители получат электронные письма, подтверждающие получение заявок. Об этом сегодня заявил вице-примара мун. Кишинэу Руслан Кодряну, добавив, что в настоящее время ведется работа над переводом детей из одного дошкольного учреждения в другое в режиме онлайн.

По словам Кодряну, несмотря на критику горожан системы онлайн-регистрации детей в детских садах, власти не собираются от нее отказываться, а будут совершенствовать, потому что таким образом можно избежать бюрократии и коррупции.

«Мы не откажемся от этой системы, и это не причуда, а шаг в устранении бюрократии и коррупции. Просим родителей проявить терпение, потому что произойдет переход от регистрации к онлайн-системе. Будьте внимательны при заполнении заявок онлайн. Система работает. Все родители начали получать электронные письма с подтверждением. Есть исключения, но мы будем вмешиваться», - сказал чиновник.

«Предстоит переходный год, когда бумажные регистры станут электронными», - добавил Кодряну.

Как сообщает МОЛДПРЕС, с сентября 2017 года родители могут регистрировать своих детей в детские сады столицы только по интернету. В Кишинэу 159 детских садов, в том числе 28 в пригородах.