Компания Sharp выпустит клон iPhone X

Японский производитель Sharp готовит к выходу безрамочный смартфон Aquos S3 с "бровью" в верхней части дисплея. И, если модель Aquos S2 была похожа на Essential PH-1, то новый флагман от Sharp сильно напоминает iPhone X, пишет GizmoChina.

Модель Aquos S2 была представлена около полугода назад, но в сети появились живые снимки ее преемника. На фото видны вырез в верхней части экрана с местом для фронтальной камеры, датчиков и разговорного динамика. Кроме того, иконка блокировки расположена на том же месте, что и у iPhone X.

На задней панели видны сдвоенный модуль камеры и сканер отпечатков пальцев. По этой причине журналисты предположили, что в Sharp Aquos S3 не будет реализован аналог технологии Face ID от Apple, пишет nv.ua.

Предполагается, что Sharp Aquos S3 получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2040x1080 пикселей, процессор Snapdragon 660, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Основная камера состоит из модулей на 12 и 13 мегапикселей. Фронтальная камера 16-мегапиксельная. Также смартфон должен получить аккумулятор емкостью 3100 мАч.

Модель Aquos S3 должны были презентовать еще 16 января, но, к сожалению, анонс смартфона перенесли, не объяснив причины.