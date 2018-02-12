Кенсингтонский дворец сообщил новые детали свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

11 февраля Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление, в котором сообщил новые детали предстоящей свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

О помолвке Гарри и Меган было официально сообщено в ноябре 2017 года. Также ранее стало известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в субботу, 19 мая.

В новом сообщении дворца уточняется, что церемония состоится в полдень.

"Принц Гарри и г-жа Меган Маркл очень благодарны за многочисленные добрые пожелания, которые они получили после объявления о помолвке. Они с нетерпением ждут дня свадьбы и возможности разделить торжество с публикой", - говорится в заявлении.

Также на данный момент стали известны еще несколько деталей.

Церемонию будет проводить настоятель Виндзора, его преосвященство Дэвид Коннер. Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби будет вести богослужение, когда пара обменяется брачными обетами.

В 13:00 пара, уже сочетавшаяся браком, прошествует по маршруту из часовни Святого Георгия, покинув Виндзорский замок через Замковый холм и пройдя вдоль Хай-стрит и через Виндзор-Таун, возвращаясь в Виндзорский замок по Лонг-Уолк. Эта короткая прогулка предоставит возможность большему количеству людей насладиться атмосферой этого особенного дня, пишет nv.ua

После службы, в холле часовни Святого Георгия будет проведен прием для гостей. Пара присоединится к собравшимся по возвращении с шествия.

Частный свадебный прием состоится вечером этого же дня. На нем будут присутствовать близкие друзья и члены семьи.