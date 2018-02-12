Австралийскому круизному лайнеру пришлось вернуться в порт из-за драки в очереди в туалет

Австралийскому круизному лайнеру пришлось вернуться в порт Сиднея из-за вспыхнувшей на борту драки. Об этом со ссылкой на полицию Нового Южного Уэльса передает channelnewsasia.com.

Как сообщается, конфликт вспыхнул между несколькими пассажирами, которые ожидали своей очереди в туалет.

"В процессе драки 37-летняя женщина, сопровождавшая одного из участвовавших, ударила 21-летнего мужчину пустой винной бутылкой, что привело к порезам на коже", - рассказали правоохранители.

Согласно имеющейся информации, всего в драке приняли участие шестеро мужчин и женщина, которые по возвращению в порт были задержаны, пишет nv.ua

Кроме того, пассажирке, которая ударила мужчину бутылкой, были предъявлены обвинения в нанесении травмы и оскорблениях.