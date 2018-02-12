Стюардессы назвали самые раздражающие действия пассажиров

Сьюзен Браун, стюардесса, которая, по ее словам, имеет опыт работы с Emirates, Qatar Airways и Etihad, рассказала интернет-пользователям, чем пассажиры раздражают членов экипажа больше всего, передает Independent.

На первом месте — дурной запах. На утренних рейсах у пассажиров иногда плохо пахнет изо рта. Браун говорит, что некоторым клиентам было бы неплохо хотя бы жевать мятную резинку, прежде чем обращаться к стюардессам с просьбами.

Естественно, бортпроводники не могут не включить в этот список и проблемы, связанные с туалетом. Помимо банальной, но ужасной в своей банальности туалетной неаккуратности упоминается и такой пассажирский грех, как походы в туалет босиком. «Надевайте хотя бы носки. На некоторых рейсах они входят в бесплатный набор. Знают ли пассажиры, насколько грязны полы в самолетах?» — сетует Браун.

Следующий пункт списка — слишком бурное проявление нежности, демонстрируемое влюбленными парочками. Некоторые люди словно не понимают, что вместе с ними летят еще около сотни пассажиров, говорит стюардесса. Иногда слишком рьяных любовников приходится просить поумерить пыл, пишет moya-planeta.ru

Раздражает экипаж и слишком частые просьбы о халяве. Порой бывает удивительно смотреть, сколько бесплатной газировки может выпить один человек, говорит Браун.

Также она жалуется, что клиенты часто донимают стюардесс просьбами, когда у них выдается свободная минута на перекус: «Если вы видите, что экипаж ест, и у вас ничего срочного, просто скажите: "Извините, что беспокою вас, я вернусь позже". Пусть у членов команды будет 5 минут для себя».