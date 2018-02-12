Виртуальная реальность поможет победить тревогу и паранойю

Ученые из Амстердамского свободного университета провели исследование с участием 116 человек с психотическими расстройствами из Нидерландов. Специалисты оценивали эффективность виртуальной реальности в борьбе с трудностями в социальной жизни, связанными с паранойей и беспокойством, передает The Deccan Chronicle.

До 90% людей с психотическими расстройствами имеют параноидальные мысли, заставляющие их видеть угрозу там, где ее нет. Из-за этого они избегают общественных мест, контактов с людьми и проводят много времени в одиночестве. Когнитивно-поведенческая психотерапия уменьшает уровень беспокойства у таких пациентов, но она почти бессильна против паранойи.



Участников исследования разделили на две группы по 58 человек. Первая группа получала стандартное лечение, включавшее прием антипсихотических препаратов и регулярные консультации психиатра. Вторая группа проходила стандартное лечение и практиковалась в виртуальной реальности в течение 8-12 недель.



Добровольцам из второй группы назначили 16 сеансов по одному часу в виртуальной реальности. Во время сеансов участники попадали в социальные ситуации, вызывавшие у них страх и паранойю (на улице, в автобусе, в кафе и в супермаркете). Добровольцы учились следить за своими чувствами и совладать с ними.



Исследователи оценивали особенности социальной жизни участников в начале исследования, а также 3 и 6 месяцев спустя. Терапия с использованием виртуальной реальности не повлияла на количество времени, которое добровольцы потом проводили с другими людьми. Однако она отразилась на качестве социального взаимодействия. В частности, снизились уровни паранойи, тревоги и защитного поведения в социальных ситуациях, пишет meddaily.ru