Инженеры создали растворимую электронную кожу

Инженеры из Университета Колорадо разработали гибкую электронную кожу, которая способна восстанавливаться при получении повреждений, а также может быть полностью растворена в специальной жидкости для последующей переработки. Статья, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Science Advances.

Электронная кожа представляет собой тонкий материал, который может имитировать функции и механические свойства кожи человека. Например, ее можно использовать для покрытия человекоподобных роботов.

В основе разработки ученых из США лежит материал под названием полиимин, который был использован для создания подложки и датчиков, измеряющих давление, температуру, влажность и расход воздуха. Кроме того, в этих датчиках также присутствуют вкрапления наночастиц серебра, которые обеспечивают электропроводность и дополнительную механическую прочность.

Для восстановления кожи после повреждения сенсора на место разрыва достаточно нанести полиимин и немного подождать - при комнатной температуре "рана" исчезнет примерно через полчаса, а при нагреве до 80 градусов по Цельсию и под давлением 8,5 КПа "лечение" займет 10 минут. Если же повреждение кожи окажется слишком серьезным, то ее можно будет растворить, а затем получить из раствора новый образец, сообщает newsru.com

Созданная ученными кожа обладает достаточной гибкостью, что позволяет носить ее на руке, однако ее эластичность оставляет желать лучшего. Исследователи намерены устранить этот недостаток, а также сделать разработку более масштабируемой, чтобы ее можно было применять в робототехнике и медицине.

Напомним, в начале 2016 года исследователи из японского института RIKEN совместно с коллегами из Токийского научного университета смогли вырастить искусственную кожу, содержащую функционирующие волосяные фолликулы, а также сальные и потовые железы. Разработка может найти применение как в лабораторном тестировании лекарств и косметики, так и в трансплантологии при лечении ожогов и кожных заболеваний.