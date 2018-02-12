Иранка переоделась мужчиной ради футбольного матча

В Иране женщина переоделась мужчиной ради того, чтобы посетить футбольный матч. Об этом пишет издание Al-Monitor.

Жительница города Ахваз по имени Шабнам отметила, что в сентябре прошлого года местных женщин не пускали на матч, в то время, как сирийки могли проходить на трибуну свободно. В итоге она решила на один вечер "стать мужчиной".

"В конце концов я решилась стать мужчиной на один день, со всеми сопутствующими трудностями. Я состригла ногти, сняла с них лак, нарисовала себе бороду и усы и пошла на стадион в парике и мужской одежде", - отметила Шабнам.