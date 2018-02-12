Под Одессой преступник с ножом, пистолетом и шокером ограбил иностранца

В Овидиопольском районе (Одесская область) задержали мужчину, который вооружившись ножом, пистолетом и электрошокером совершил разбойное нападение на дом иностранца. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Злоумышленник проник в дом через открытые входные двери. Свое лицо он прикрыл платком. С собой он взял пистолет и нож.

Мужчина пытал хозяина: сначала он его избивал, затем пустил в ход электрошокер.

Когда пострадавший потерял сознание, нападавший забрал паспорт, мобильные телефоны и $1,7 тысячи, пишет korrespondent.net

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Черноморска. Во время проведения санкционированного обыска дома у мужчины были найдены и изъяты похищенные у потерпевшего вещи.