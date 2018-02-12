В Киеве задержали Саакашвили

Правоохранители задержали экс-президент Грузии Михаила Саакашвили в столичном ресторане "Сулугуни", который находится в Музейном переулке. Об этом у себя в Facebook сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе

"Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН)", – написал он.

В то же время, бывавший гравред журнала Forbes Украина Владимир Федорин у себя в Facebook отметил, что Саакашвили задержали люди в куртках Госпогранслужбы Украины.