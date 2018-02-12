Специалисты: для правильного развития детям не хватает обычной физкультуры

Если вы хотите, чтобы у ребенка были крепкие кости, заставляйте его играть с мячом (футбол, баскетбол) или заниматься круговыми силовыми тренировками. Как передает Zee News, у 8-10-летних детей формируются более крепкие кости, увеличивается мышечная сила и улучшается равновесие, если они занимаются описанными выше видами спорта и тренируются особым образом.

Питер Круструп, профессор Университета Южной Дании, подчеркивает: школьникам необходима интенсивная физическая нагрузка. Свои выводы эксперт сделал, проанализировав прочность костей и мышечную силу у 295 школьников в течение учебного года. При этом дети участвовали в разных тренировочных программах.



Были дети, ходившие на обычную физкультуру, и дети, посещавшие высокоинтенсивные тренировки (в виде игр с мячом или круговых тренировок, сочетавших гимнастические элементы и силовой тренинг с собственным весом).

Так, дети, тренировавшиеся согласно второй схеме три дня в неделю по 40 минут, демонстрировали прирост мышечной силы на 10% и 15%-е улучшение равновесия. При этом плотность костей возросла на 45%., пишет meddaily.ru

