Более 90 культурных проектов получат финансирование из госбюджета

Более 90 культурных проектов, проводимых общественными объединениями, получат финансирование из государственного бюджета в 2018 году на общую сумму 4 млн. леев

Проекты были отобраны экспертной комиссией в результате конкурса, организованного Министерством просвещения, культуры и исследований в соответствии с утвержденным правительством в 2014 году регламентом.

Как сообщил корр. МОЛДПРЕС государственный секретарь по вопросам культуры профильного министерства Андрей Кистол, конкурс направлен на поддержку культурных проектов национального, общего и общественного интереса, осуществляемых творческими союзами и другими общественными организациями.

По словам чиновника, благодаря поддержке правительства бюджет на финансирование культурных проектов в 2018 году практически удвоился по сравнению с прошлым годом, увеличившись с двух до четырех миллионов леев. «Мы рады, что от культурных ассоциаций на местах поступила большая часть запросов», - подчеркнул Андрей Кистол.

Таким образом, культурные проекты на местах получат 660 тыс. леев, проекты в области музыки – 1090 тыс. леев, а в области литературы – 945 тыс. леев. Кинематографические проекты получат финансирование в размере 315 тыс. леев, театральные – 310 тыс. леев, а художественные – 245 тыс. леев, пишет МОЛДПРЕС

Среди отобранных проектов, которые будут финансироваться Министерством просвещения, культуры и исследований, Международный фестиваль театральных школ «ClassFest», «Ethno Jazz» фестиваль, летние концерты «Moldovan National Youth Orchestra», Приграничный фестиваль-конкурс «Răsune Fanfare, Fără Hotare», Международная книжная ярмарка «Bookfest Chişinău», Международный салон книг для детей и молодежи, Международный фестиваль «Европейская весна поэтов», Национальный фестиваль-конкурс румынского романса «Серебряная хризантема» и др.

Культурные проекты, осуществляемые общественными объединениями, финансируются Минпросветкультуры с 2009 года.