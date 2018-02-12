Пьяный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Рыбницком районе

Мужчина за рулем Ford Galaxy наехал на пешехода, идущего по обочине дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась, а водитель скрылся с места ДТП.

В Рыбницком районе был объявлен план «Перехват». В течение часа беглеца задержали на въезде в село со стороны села Колбасна.

Выяснилось, что за рулём иномарки находился ранее судимый 40-летний житель с. Воронково. На момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет aif.md

Водитель задержан, ведется следствие.