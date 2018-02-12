Самолет "Саратовских авиалиний", накануне потерпевший крушение в Московской области, в момент падения "находился в целостности", говорится в отчете Следственного комитета России (СКР) о ходе расследования авиакатастрофы.
"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета", - сообщили в ведомстве.
Ранее несколько российских СМИ сообщили, что причиной крушения лайнера мог стать взрыв одного из двигателей. Источники Telegram-канала Mash (связан с изданием Life) при этом утверждали, что самолет загорелся, еще находясь в воздухе.
На месте падения самолета развернут оперативный штаб, спасатели ведут сплошное обследование территории. По данным МЧС России, обломки разбросаны на площади 30 гектаров.
В Межгосударственном авиационном комитете уточнили, что на месте авиакатастрофы найдены оба бортовых самописца самолета. Оба они повреждены, но пригодны для расшифровки, пишет ВВС.
Ведомство собирается проверить разные версии случившегося, исследовать деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов и факты прохождения ими необходимого обучения.
Следователи провели обыски в офисе "Саратовских авиалиний", изъяли документацию авиакомпании в аэропортах.
Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна нашли в Раменском районе Подмосковья.
На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным МЧС, большинство погибших - 35 человек - были жителями Оренбургской области, 10 человек - из Москвы, четверо - из Саратова. Кроме того, на борту находились два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана.
Следственный комитет России возбудил по факту крушения уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
В понедельник в "Саратовских авиалиниях" сообщили, что временно прекращают эксплуатацию самолетов Ан-148. Всего в воздушном парке компании шесть самолетов АН-148-100.
По данным Росавиации, "Саратовские авиалинии" занимают 19-е место по пассажирообороту в России. В 2017 году авиакомпания перевезла почти 800 тысяч пассажиров, а также более тысячи тонн грузов и почты.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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авторы издания DW