СКР: разбившийся под Москвой Ан-148 взорвался уже после падения

Самолет "Саратовских авиалиний", накануне потерпевший крушение в Московской области, в момент падения "находился в целостности", говорится в отчете Следственного комитета России (СКР) о ходе расследования авиакатастрофы.

"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета", - сообщили в ведомстве.

Ранее несколько российских СМИ сообщили, что причиной крушения лайнера мог стать взрыв одного из двигателей. Источники Telegram-канала Mash (связан с изданием Life) при этом утверждали, что самолет загорелся, еще находясь в воздухе.

На месте падения самолета развернут оперативный штаб, спасатели ведут сплошное обследование территории. По данным МЧС России, обломки разбросаны на площади 30 гектаров.

В Межгосударственном авиационном комитете уточнили, что на месте авиакатастрофы найдены оба бортовых самописца самолета. Оба они повреждены, но пригодны для расшифровки, пишет ВВС.

Ведомство собирается проверить разные версии случившегося, исследовать деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов и факты прохождения ими необходимого обучения.

Следователи провели обыски в офисе "Саратовских авиалиний", изъяли документацию авиакомпании в аэропортах.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна нашли в Раменском районе Подмосковья.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным МЧС, большинство погибших - 35 человек - были жителями Оренбургской области, 10 человек - из Москвы, четверо - из Саратова. Кроме того, на борту находились два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана.

Следственный комитет России возбудил по факту крушения уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В понедельник в "Саратовских авиалиниях" сообщили, что временно прекращают эксплуатацию самолетов Ан-148. Всего в воздушном парке компании шесть самолетов АН-148-100.

По данным Росавиации, "Саратовские авиалинии" занимают 19-е место по пассажирообороту в России. В 2017 году авиакомпания перевезла почти 800 тысяч пассажиров, а также более тысячи тонн грузов и почты.