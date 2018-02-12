В Китае найдены древнейшие иероглифы

Археологи нашли во Внутренней Монголии ранее неизвестный вид иероглифической письменности, которая, судя по всему, является древнейшей в Китае.

Возраст знаков оценивается в 4000 лет, что делает их старше гадательных надписей «цзягувэнь», считавшихся до последнего времени наиболее ранним свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии, передает ТАСС.

Символы написаны тушью при помощи кисти из шерсти. Выделяют три или четыре разных иероглифа. Они нанесены на керамику с раскопок древнего города Гаоцзятайцзы. Артефакты атрибутировали так называемой Культуре нижнего слоя Сяцзядянь (2200-1600 гг. до н.э.) в округе Чифэн (автономный район Внутренняя Монголия), пишет moya-planeta.ru.

Предполагается, что иероглифы на керамике, скорее всего, использовались при проведении древних обрядов.







