Специальные пешеходные переходы оборудуют в наиболее опасных зонах Кишинева

В опасных зонах Кишинёва пешеходные переходы оборудуют из красного и белого термопласта. Стоимость такой зебры примерно 15 тысяч леев. Рядом проведут уличное освещение.

По словам главы управления общественного транспорта Виталия Бутучела, это обойдётся ещё в десять тысяч.

Чиновник предлагает также установить между тротуаром и проезжей частью металлические ограждения. В этом случае на стометровый участок потратят более 30 тысяч леев.

Теперь власти должны определить улицы, где оборудуют новые переходы. В приоритете участки дороги вблизи учебных заведений. Работы начнут этой весной.







