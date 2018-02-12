Стали известны новые детали избиения полуторагодовалой малышки бабушкой

Жительница Сынжерейского района избила полуторагодовалую внучку. Девочку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. По данным полиции, мать девочки вместе с сожителем и детьми пришла в гости к свекрови. Позже пара отлучилась в магазин, а ребятишки остались на попечении бабушки. Вернувшись, женщина обнаружила дочь в синяках.

"Я не успела открыть калитку, как услышала крики дочери. Когда вбежала в дом, увидела мать моего мужа рядом с ней, она кормила ее молоком из бутылочки. Пол лица её было прикрыто покрывалом, она всхлипывала. Сын тоже едва сдерживал слёзы. Я спросила у него, кто избил сестру, он указал на бабушку и показал синяки на ногах и лице", - сказала мать Татьяна Кицан.



Женщина призналась, что взрослые были пьяны, и свекровь запретила ей вызвать скорую.



"Как только я вошла в дом и поняла, что дочке плохо, решила вызвать скорую. Но свекровь стала меня отговаривать. Сказала, что будут проблемы. Советовала ехать к себе в село и там вызвать врачей", - добавила мать Татьяна Кицан.



Малышку госпитализировали в больницу Сынжерей. Сейчас она находится в отделении педиатрии. Её состояние тяжёлое, но стабильное.



"Девочка была в тяжелом состоянии. Была версия, что она упала с кровати. Но, судя по характеру травм, это кажется подозрительным", - отметила врач Анна Курки.



Врачи сообщили о случившемся в полицию.



"Родители обнаружили у девочки синяки на лице. Бабушка не смогла толком объяснить, почему девочка плачет, откуда синяки, что случилось. Ведётся следствие. Выясняем все обстоятельства", - сказала пресс-секретарь ИП Сынжерей Лилия Харя.



Бабушка вину признала.



"Случайно ее ударила. Я не хотела, так получилось. Ударила её ладонью. Мне очень жаль, я ничего подобного не хотела", - сказала бабушка Лилия Молдовану.



Местный социальный работник говорит, что женщина уже давно находится на учёте. Ни она, ни её сын нигде не работают.



"Это неблагополучная семья. Лилия безработная, ее сын недавно вышел из тюрьмы, он тоже безработный. Систематически злоупотребляет алкоголем", - сказала социальный работник Марчела Кричиман.



Открыто уголовное дело. Женщине грозит до трёх лет тюрьмы.





