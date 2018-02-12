Жительница Сынжерейского района избила полуторагодовалую внучку. Девочку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. По данным полиции, мать девочки вместе с сожителем и детьми пришла в гости к свекрови. Позже пара отлучилась в магазин, а ребятишки остались на попечении бабушки. Вернувшись, женщина обнаружила дочь в синяках.
"Я не успела открыть калитку, как услышала крики дочери. Когда вбежала в дом, увидела мать моего мужа рядом с ней, она кормила ее молоком из бутылочки. Пол лица её было прикрыто покрывалом, она всхлипывала. Сын тоже едва сдерживал слёзы. Я спросила у него, кто избил сестру, он указал на бабушку и показал синяки на ногах и лице", - сказала мать Татьяна Кицан.
Женщина призналась, что взрослые были пьяны, и свекровь запретила ей вызвать скорую.
"Как только я вошла в дом и поняла, что дочке плохо, решила вызвать скорую. Но свекровь стала меня отговаривать. Сказала, что будут проблемы. Советовала ехать к себе в село и там вызвать врачей", - добавила мать Татьяна Кицан.
Малышку госпитализировали в больницу Сынжерей. Сейчас она находится в отделении педиатрии. Её состояние тяжёлое, но стабильное.
"Девочка была в тяжелом состоянии. Была версия, что она упала с кровати. Но, судя по характеру травм, это кажется подозрительным", - отметила врач Анна Курки.
Врачи сообщили о случившемся в полицию.
"Родители обнаружили у девочки синяки на лице. Бабушка не смогла толком объяснить, почему девочка плачет, откуда синяки, что случилось. Ведётся следствие. Выясняем все обстоятельства", - сказала пресс-секретарь ИП Сынжерей Лилия Харя.
Бабушка вину признала.
"Случайно ее ударила. Я не хотела, так получилось. Ударила её ладонью. Мне очень жаль, я ничего подобного не хотела", - сказала бабушка Лилия Молдовану.
Местный социальный работник говорит, что женщина уже давно находится на учёте. Ни она, ни её сын нигде не работают.
"Это неблагополучная семья. Лилия безработная, ее сын недавно вышел из тюрьмы, он тоже безработный. Систематически злоупотребляет алкоголем", - сказала социальный работник Марчела Кричиман.
Открыто уголовное дело. Женщине грозит до трёх лет тюрьмы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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авторы издания DW