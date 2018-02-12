Самолет с Саакашвили на борту уже летит в Европу

Самолет с Михаилом Саакавшили на борту уже летит в сторону одной из европейских стран. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказал Корреспондент.net источник в ГМСУ.

"Предположительно, это - Польша. Хотя, Грузия также считается европейской страной. Правда, соглашения о реадмиссии между Грузией и Украиной - нет. А есть - между ЕС и Украиной" - сказал источник.

О вероятной депортации Саакашвили в Польшу заявили и в пресс-службе Саакашвили. Сегодня пресс-секретарь политика Дарья Чиж на странице в Facebook заявила, что его везут в Борисполь, пишет korrespondent.net

Тем временем в пресс-службе партии Рух новых сил, которую возглавляет Саакашвили, указали, что его могут депортировать также из аэропорта Киев.

"Последняя информация из Жулян: около 10 машин полиции, стоит борт 02 Нацгвардии, на котором было незаконно вывезено соратников Михаила Саакашвили в Грузии. Информация из аэропорта "Борисполь": в 17:55 будет рейс на Варшаву, вероятно, Михаила могут направить в Польшу этим рейсом", - говорится в сообщении РНС в Facebook.